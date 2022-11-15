Мелитополь, 15 ноября, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Восстановлением исторической справедливости назвал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов присвоение Мелитополю Запорожской области звания «Город воинской славы».

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

В своём тг-канале 15 ноября Владимир Рогов напомнил, что Мелитополь был освобождён в 1943 году, а весной 2022 года город во второй раз очистили «от нацистской оккупации».

«Мелитополь — это ворота в Крым, это гарантия сухопутного коридора в Крым и освобождение южно-русских земель от нацисткой оккупации от которой они еще страдают. Победа будет за нами!» — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город воинской славы запорожскому Мелитополю и донецкому Мариуполю.