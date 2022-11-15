Москва, , 16:52 — REGNUM Министерство финансов России на безлимитных аукционах в среду, 16 ноября, намерено разместить три выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство финансов России Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточняется, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 241 с погашением 17 ноября 2032 года, ОФЗ с переменным купонным доходом выпуска №29 022 с погашением 20 июля 2033 года и ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска №52 004 с погашением 17 марта 2032 года в объёме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Отмечается, что объём удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объёма спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Напомним, на предыдущем аукционе 9 ноября Минфин разместил три выпуска облигаций федерального займа на общую сумму около 42 млрд рублей, при этом совокупный спрос на бумаги составил более 537 миллиардов рублей. Позднее в ведомстве пояснили, что объём размещения ОФЗ было решено ограничить, поскольку ценовые условия спроса «не соответствовали рыночным значениям».

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