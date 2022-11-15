Москва, , 17:06 — REGNUM Силы быстрого реагирования Европейского союза могут появиться в западной части б. УССР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Боррель озвучил то, о чём европейцы твердят уже не один год. Если раньше речь шла о создании отдельной армии Европы, которая была бы автономной от блока НАТО, то сейчас мы говорим о силах быстрого реагирования Европы, инициирование которых произошло на фоне вывода американских войск из Афганистана и ряда европейских баз, в связи с внешними вызовами. И основной целью данных сил будет противостояние РФ на тех или иных участках и границах, которые по мнению руководства ЕС являются опасными», — высказал мнение Бредихин.

Он считает, что силы будут базироваться не только неподалёку от Запорожья, Херсонщины и Донбасса.

«Не исключено, что силы реагирования будут развёрнуты и в западной части [контролируемой террористическим режимом Киева территории б. УССР], входящей в сферу интересов Польши, Венгрии и Румынии», — предположил собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о создании в Европейском союзе сил быстрого реагирования в 2023 году 15 ноября заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он уточнил, что это запланировано среди мероприятий «Стратегического компаса» — стратегии стран ЕС в сфере обороны.

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