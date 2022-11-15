Гватемала, , 16:57 — REGNUM Власти Гватемалы арестовали американскую туристку Стефани Эллисон Джоллак за контрабанду артефактов майя, сообщает The Washington Post.

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Вначале женщину задержали в аэропорту за попытку вывезти из страны две каменные статуэтки, известные как «топоры майя». В свое оправдание Джоллак заявила, что выкупила артефакты на уличном рынке в городе Антигуа, после чего ее отпустили.

Позже, 13 ноября, женщина была задержана вновь, но уже вместе с попутчиком в лице американца Джорджио Сальвадора Россилли, который перевозил в автомобиле 166 реликвий доколумбовой эпохи.

Отмечается, что теперь американке может быть предъявлено обвинение в торговле национальным достоянием Гватемалы.

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