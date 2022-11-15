Москва, 15 ноября, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на защиту предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Дается возможность предпринимателям, впервые совершившим преступление в сфере незаконного предпринимательства, банковской деятельности или уклонения от репатриации валютной выручки, избежать уголовной ответственности, возместив ущерб гражданину, организации или предприятию.

Общий объем выплат в три раза превысит доход от преступления: сумма ущерба должна быть возвращена в полной мере государству или гражданину, кроме того, двойная сумма ущерба будет перечислена в федеральный бюджет России.

«Мы предлагаем расширить перечень лиц, для которых станет возможно возмещение ущерба вместо наступления уголовной ответственности. Это позволит охватить особо крупные размеры доходов и средств по указанным преступлениям, даст возможность обеспечить защищенность прав граждан, а также повысит поступление компенсационных средств в федеральный бюджет», — отметил автор законопроекта депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия»).

Читайте также: Законопроект, смягчающий наказание за кражу денег с карт, внесен в Госдуму