Москва, , 16:36 — REGNUM Звание «Город воинской славы» присвоено Мелитополю Запорожской области и Мариуполю в ДНР, сообщает 15 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

С предложением присвоить Мелитополю и Мариуполю почётные звания к президенту РФ на заседании оргкомитета «Победа» 15 ноября обратился глава РАН Геннадий Красников. По его словам, обращения этих городов прошло экспертизу в Российской академии наук.

Сегодня, 15 ноября, Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Как сообщало ИА REGNUM, звание «Город воинской славы» учредили в России 2006 году. Всего почётное наименование получили 45 населённых пунктов.

Читайте развитие сюжета: Восстановление исторической справедливости — Рогов о звании для Мелитополя