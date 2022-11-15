Брюссель, 15 ноября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. О начале работы тренировочной миссии EUMAM объявила 15 ноября пресс-служба Совета Европейского союза.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что этой миссией будет командовать директор отдела военного планирования и поведения вице-адмирал Эрве Блежан. Размер военной помощи, выделенной ЕС на работу этой миссии, составляет €16 млн.

По данным Брюсселя, EUMAM рассчитана на два года. В рамках работы этой миссии планируется обучить 15 тысяч военных ВСУ. Подготовка будет как индивидуальной, так и коллективной. Будет осуществляться спецподготовка ВСУ и «отрядов территориальной обороны».