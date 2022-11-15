Самара, , 16:34 — REGNUM Торгово-распределительный центр Наманганской области Узбекистана могут открыть в Самарской области. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

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Сообщается, что в рамках сотрудничества двух регионов обсуждается открытие в Самарской области торгово-распределительного центра Наманганской области, кроме этого, на территории двух регионов могут быть открыты торговые дома.

Отмечается, что по приглашению главы Самарской области Дмитрия Азарова делегация Наманганской области в 2023 году намерена принять участие в Поволжской агропромышленной выставке.

Сообщается, что Азаров поручил министерству экономического развития, инвестиций и торговли региона разработать электронную платформу для взаимодействия по проведению переговоров между предпринимателями двух субъектов и организации поставок продукции.

Напомним, что в Самарской области с деловым визитом находится делегация Наманганской области Узбекистана. 14 ноября Азаров и хоким Наманганской области Шавкат Абдуразаков заключили соглашение о сотрудничестве регионов дружественных стран в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и социально-культурной сферах. 15 ноября на площадке самарского «Агропарка» была открыта специализированная выставка товаров из Узбекистана.