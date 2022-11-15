Санкт-Петербург, 15 ноября, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Петербургские депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» запускают проект «Справедливая реновация», который, по словам создателей, поможет подробнее ознакомиться с этой программой, сообщили 15 ноября в пресс-службе регионального отделения партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

С помощью сайта жители Петербурга смогут узнать, в чём смысл программы комплексного развития территории, как закон о реновации будет действовать в Петербурге, какие изменения в него вносятся.

Проект даст возможность получить консультации юриста, подать запрос в органы власти от имени партии. Цель сервиса — узнать отношение петербуржцев к реновации, поэтому любой желающий сможет принять участие в опросе.

«Мы создали общегородскую рабочую площадку для обсуждения законопроекта о комплексном развитии территорий, вступление в силу которого под давлением общественного мнения было отложено Губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым до января 2024 года», — заявила куратор проекта, секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Надежда Тихонова.

Отметим, что в Петербурге 14 ноября состоялось второе заседание Общественного штаба по вопросам реновации, где утвердили регламент заседаний. Некоторые члены штаба выразили резко негативное отношение к программе реновации в целом и заседание покинули. Часть из них в дальнейшем решила покинуть и сам штаб.