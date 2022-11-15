Олонец, Карелия, , 16:31 — REGNUM Двое водителей погибли в лобовом ДТП в Олонецком районе Карелии, сообщили 15 ноября в пресс-службе республиканского управления ГИБДД.

Смертельное ДТП в Карелии vk.com/gibddkareliya

По предварительным данным, лобовое столкновение автомобилей произошло 15 ноября около 08:00 мск на 325 км федеральной автодороги «Кола». В результате столкновения автомобилей Skoda Octavia и Renault Logan погибли оба водителя — мужчины 45 и 42 лет.

«Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП», — уточнили в ведомстве.

Добавим, что в Карелии ночью прошел небольшой снег, а температура воздуха опускалась до минус 1 градуса.