Москва, 15 ноября, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на совершенствование государственной гражданской службы, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Госдума

Дается определение понятия «профессиональный уровень» как знаний и умений гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной гражданской службы, государственной гражданской службы субъекта РФ, федерального государственного гражданского служащего, государственного гражданского служащего субъекта РФ, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

Также дается определение сопутствующего понятия «оценка профессионального уровня», понятий «область профессиональной служебной деятельности» и «вид профессиональной служебной деятельности».

Законопроект также предполагается регулирование вопросов оценки профессионального уровня для замещения должностей гражданской службы, осуществляемой как при назначении на должности гражданской службы по конкурсу, так и без его проведения.

При этом исключаются нормы, определяющие понятие квалификационного экзамена, который проводится с целью присвоения классных чинов государственным гражданским служащим, замещающим должности на определенный срок полномочий и назначенным без проведения конкурса.

Инициатива предполагает также дифференциацию ограничений, связанных с гражданской службой, распространяемых на гражданских служащих и граждан, принимаемых на гражданскую службу.

В Госдуме предлагают расширить нормы и, учитывая взаимосвязь государственной гражданской службы и муниципальной службы, которая имеет единую конституционно-правовую основу, предлагается внести корреспондирующие поправки и в федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Кроме того, комитет Госдумы по региональной политике считает актуальным рассмотреть вопрос об аналогичных подходах к вопросу понятия и оценки профессионального уровня лиц, находящихся на военной службе и государственной службе иных видов.