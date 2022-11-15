Москва, , 17:02 — REGNUM Потолок цен на российскую нефть будет введен не позднее начала 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ Андрей Гусев.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Потолок цен на российскую нефть будет введен не позднее начала 2023 года, поскольку это не только экономическое, но и политическое решение, а политические решения Евросоюз в отношении России в последние годы принимает быстро, часто и без должного экономического обоснования, — сказал он. — Разногласия возникают потому, что европейские страны по-разному зависимы от поставок российской нефти».

Как пояснил Гусев, некоторые государства Центральной, Восточной и Южной Европы опасаются, что введение потолка цен даже на уровне 70 долларов и последующий отказ России поставлять нефть приведет пусть к временному, но значительному ее дефициту и соответствующему росту цен.

«А возможности мгновенно заменить российскую нефть отсутствуют. Конечно, мы уже и сейчас наблюдаем, как российская нефть продается в Европу через другие страны, но далеко не все правительства европейских стран готовы переплачивать существенно большие суммы при значительных регулярных объемах таких поставок», — подытожил Гусев.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало об ухудшении прогнозов по спросу на нефть в 2023 году.

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