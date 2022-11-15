Москва, 15 ноября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Потолок цен на российскую нефть будет введен не позднее начала 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ Андрей Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Потолок цен на российскую нефть будет введен не позднее начала 2023 года, поскольку это не только экономическое, но и политическое решение, а политические решения Евросоюз в отношении России в последние годы принимает быстро, часто и без должного экономического обоснования, — сказал он. — Разногласия возникают потому, что европейские страны по-разному зависимы от поставок российской нефти».

Как пояснил Гусев, некоторые государства Центральной, Восточной и Южной Европы опасаются, что введение потолка цен даже на уровне 70 долларов и последующий отказ России поставлять нефть приведет пусть к временному, но значительному ее дефициту и соответствующему росту цен.

«А возможности мгновенно заменить российскую нефть отсутствуют. Конечно, мы уже и сейчас наблюдаем, как российская нефть продается в Европу через другие страны, но далеко не все правительства европейских стран готовы переплачивать существенно большие суммы при значительных регулярных объемах таких поставок», — подытожил Гусев.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало об ухудшении прогнозов по спросу на нефть в 2023 году.