Ростов-на-Дону, 15 ноября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В Ростовской области до конца 2022 года начнётся строительство нового завода по производству запасных частей для отечественных ноутбуков, мониторов, клавиатур и компьютерных мышей. Об этом журналистам 15 ноября сообщил заместитель донского губернатора Игорь Сорокин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Сорокина, инвестор планирует вложить в новое производство около 800 млн рублей. Предприятие сможет выпускать до 50 тыс. ноутбуков в год. На данный момент в Ростове-на-Дону налажен выпуск материнских плат для мониторов и системных блоков, смонтирована новая линия по выпуску печатных плат. Программное обеспечение и значительная часть деталей для ноутбуков — отечественного производства.

Донские власти также хотят наладить выпуск деталей корпуса и упаковки.

ИА REGNUM сообщало, что производство ноутбуков отечественной сборки станет возможным в Ростове-на-Дону уже в 2024 году.