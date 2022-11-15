Москва, , 17:01 — REGNUM В России в конце 2022 года и в начале 2023 года рост цен выглядит практически неизбежным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил декан факультета международных экономических отношений, профессор департамента политологии финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«К сожалению, рост цен в конце 2022 — начале 2023 года практически неизбежен, — констатировал он. — На инфляцию в стране будут работать прекращение поставок на рынок сезонной плодоовощной продукции, которые всегда способствуют снижению цен в конце лета и осенью; ожидания по ослаблению рубля, а значит, и удорожание импорта; дополнительные расходы бюджета на неотложные инфраструктурные, промышленные и оборонные проекты; увеличение расходов бюджета на оплату труда, включая повышенные зарплаты военным; индексация тарифов ЖКХ, ожидаемая с 1 декабря».

С другой стороны, он призвал не забывать, что мировой экономический кризис, который весьма вероятен в первой половине 2023 года, будет сдерживать глобальную инфляцию и, соответственно, рост цен в России.

«Таким образом, слишком высоких показателей инфляции в 2023 году мы не увидим, хотя она и будет далека от целевого показателя Центрального банка в 4%, — сказал Селезнев. — Прогноз финансового университета по инфляции на 2023 год находится пределах 5-7%. Помимо прочих факторов, рост цен будет сдерживать ограниченная потребительская активность, вызванная неуверенностью населения в экономическом развитии. Так что на 2023 год более характерно сберегательное поведение жителей РФ, чем их стремление тратить. В целом в 2023 году мы ожидаем стагнации ВВП и реальных доходов граждан, однако при этом — роста реальных зарплат».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России годовая инфляция в октябре 2022 года замедлилась до 12,63%.

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