Москва, 15 ноября, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Глобальный экономический кризис, которого ждут в 2023 году, неизбежно приведет к увеличению числа бедных, располагающих минимальными доходами, недостаточными для обеспечения семьи продовольствием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил декан факультета международных экономических отношений, профессор департамента политологии финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев.

Джон Доллман. Голод. 1904

«По большому счёту сегодня в мире как таковой проблемы недостатка продовольствия не существует, — сказал Селезнев. — Его производится достаточно, чтобы накормить все 8 миллиардов жителей Земли. Более того, оно производится даже с избытком. Об этом говорят регулярные публикации о том, что до 17% продовольствия попадает на помойки, потому что его выбрасывают сами домохозяйства и розничные сети, не сумевшие реализовать продукцию до истечения срока годности. Проблема недоедания — это не проблема недостатка еды, а ее цены. В мире, к сожалению, слишком много людей, которые неспособны купить необходимый объем продовольствия из-за недостатка денег. И в 2023 году эта проблема усугубится».

Как пояснил Селезнев, в 2023 году на увеличение числа бедных будет работать и распад глобальной экономической системы, и регионализация производства и потребления, при которой жители слаборазвитых стран могут оказаться без работы из-за «решоризации» — переноса рабочих мест назад в развитые страны.

«Кроме того, цена на продовольствие постоянно растет, — сказал он. — Индекс продовольственных цен ФАО показывает, что реальная, за вычетом инфляции, цена продовольствия за последние 30 лет выросла в два раза. Соответственно, у бедных все меньше возможностей для его приобретения. Поэтому вопрос борьбы с голодом — это вопрос борьбы с бедностью, а здесь, сожалению, последние годы мы не видим особого прогресса. Можно ожидать, что глобальные цели развития ООН, предполагающие ликвидацию голода, так и останутся невыполненными».

Напомним, как сообщалось ранее, ВТО и ООН заявили о том, что мир еще не скоро сможет выбраться из продовольственного кризиса.