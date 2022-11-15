Кемерово, , 16:23 — REGNUM В правительстве Кемеровской области произошло сразу несколько кадровых перестановок. О них на заседании 15 ноября сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Назначение Иван Шилов, ИА REGNUM

Так, в блок замгубернатора Андрея Панова помимо министерства угольной промышленности, министерства природных ресурсов и экологии и министерства транспорта теперь также входит департамент электроэнергетики. В подчинение замгубернатора Глеба Орлова, помимо минстроя, переведено министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса — Олег Ивлев переходит на другую работу, а министром назначается Дмитрий Киселев (сейчас — директор Главного строительного управления области).

Министром промышленности и торговли Кемеровской области стал Леонид Старосвет. Заместителем председателя правительства Кузбасса по вопросам образования и науки стал Антон Пятовский.

Кроме того, вскоре в регионе появится министерство экономического развития, которое возглавит Константин Пытченко (сейчас он — заместитель министра финансов Кузбасса).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что Сергей Ващенко покинул должность заместителя председателя правительства Кузбасса. Пост он занял в сентябре 2022 года.

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