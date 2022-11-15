Чебоксары, 15 ноября 2022, 16:18 — REGNUM В Чувашии пересчитали розничные цены на газ для населения и предлагают увеличить стоимость с 1 декабря 2022 года. Это следует из проекта постановления, разработанного госслужбой по тарифам и конкурентной политике, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Газ
Газ
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Данное решение касается розничных цен на газ, реализуемый населению «для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств). Исключение составят розничные цены на сжиженный газ.

Согласно документу планируется увеличить стоимость газа, используемого для нагрева воды на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты, а также на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа).

Как следует из проекта, стоимость газа предлагается увеличить на 52 копейки, с 6,23 до 6,75 рублей (с НДС) за 1 куб/м. Таким образом, рост может составить 8,35%.

Кроме того, предлагается увеличить расходы на газ, реализуемый на отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели, и на газ, реализуемый на отопление или выработку электроэнергии с использованием котельных, находящихся в общей долевой собственности жильцов многоэтажек. Стоимость может возрасти на 521,73 рубля за 1 тыс. куб/м (+8,4%), то есть с 6225,46 рублей до 6747,19 рубля.

В случае поддержки правительством Чувашии данного решения оно вступил в силу 1 декабря 2022 года.

Ранее Министерство экономического развития России заявило, что тарифы на газ для промышленных предприятий и населения с 1 декабря вырастут на 8,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России планирует увеличить тарифы за жилищно-коммунальные услуги 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023 года. При этом заявляется, что предельный уровень индексации не превысит 9%.