Чебоксары, 15 ноября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В Чувашии пересчитали розничные цены на газ для населения и предлагают увеличить стоимость с 1 декабря 2022 года. Это следует из проекта постановления, разработанного госслужбой по тарифам и конкурентной политике, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Данное решение касается розничных цен на газ, реализуемый населению «для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств). Исключение составят розничные цены на сжиженный газ.

Согласно документу планируется увеличить стоимость газа, используемого для нагрева воды на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты, а также на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа).

Как следует из проекта, стоимость газа предлагается увеличить на 52 копейки, с 6,23 до 6,75 рублей (с НДС) за 1 куб/м. Таким образом, рост может составить 8,35%.

Кроме того, предлагается увеличить расходы на газ, реализуемый на отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели, и на газ, реализуемый на отопление или выработку электроэнергии с использованием котельных, находящихся в общей долевой собственности жильцов многоэтажек. Стоимость может возрасти на 521,73 рубля за 1 тыс. куб/м (+8,4%), то есть с 6225,46 рублей до 6747,19 рубля.

В случае поддержки правительством Чувашии данного решения оно вступил в силу 1 декабря 2022 года.

Ранее Министерство экономического развития России заявило, что тарифы на газ для промышленных предприятий и населения с 1 декабря вырастут на 8,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России планирует увеличить тарифы за жилищно-коммунальные услуги 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023 года. При этом заявляется, что предельный уровень индексации не превысит 9%.