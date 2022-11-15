Нерехта, Костромская область, 15 ноября, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Церковь Богоявления Господня в Нерехте, расписанную ярославскими мастерами, передадут в ведение Русской православной церкви. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области.

Наталья Диева Фрески в нерехтской церкви

С 1994 года в здании находился музей. В нём размещались несколько экспозиций, посвящённых деревянной храмовой скульптуре и Великой Отечественной войне. Сейчас экспонаты передают в фонды. В дальнейшем их планируют выставлять в других музеях города.

Как только здание освободится, церковь начнут реставрировать на средства Костромской епархии. Её обещают не закрывать от туристов. Ранее в управление РПЦ была передана ещё одна костромская церковь с картины Саврасова «Грачи прилетели». В ней также располагается музей.