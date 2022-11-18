Москва, 18 ноября, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Одним из важнейших факторов для развития внутреннего производства является увеличение производительности труда. Правительство РФ реализует соответствующий национальный проект последние пять лет и обнародовало планы по его продлению и расширению.

Пресс-центр РЦК Участники в нацпроекта «Производительность труда»

«С точки зрения результатов мы видим, что инструменты бережливого производства работают. На сегодняшний момент 2,3 тыс. компаний, где уже завершился проект в 2019, 2020 и 2021 годах, увеличили свои доходы более чем на 60 млрд рублей. И это только те пилотные проекты, которые были сделаны при поддержке бюджета.

Это более чем в четыре раза больше, чем то, что государство вложило на поддержку этих компаний. Но если мы посмотрим на весь дополнительный вклад этих компаний, где эти пилотные проекты были реализованы, то он составляет более 380 млрд рублей за три года. То есть это уже с точки зрения макроэкономики видимые цифры, поскольку национальный проект не просто реализует отдельные проекты и мероприятия — он меняет производственную культуру на предприятиях.

И мы видим, что растёт спрос на участие в нацпроекте со стороны компаний. У нас к концу этого года по плану было охватить 3,6 тыс. компаний, но на сегодняшний момент у нас уже более 4 тыс. участников, и ещё 2 тыс. компаний в заявках, в очереди», — пояснил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

По его словам, многие субъекты дополнительно к федеральным мерам поддержки запускают и региональные (как правило, это субсидии на оборудование), а также расширяют программы займов региональных фондов развития промышленности. В пример он привел волгоградскую компанию «Грасс» — это крупнейший производитель автохимии и автокосметики в стране. Компания стала участником нацпроекта одной из первых, ещё на рубеже 2018–2019 годов. Внедрила практики бережливого производства на трёх линиях. В результате добилась роста эффективности оборудования на треть и на 40% — объёма производства за смену.

В Свердловской области за счёт нацпроекта наращено производство инкубаторов интенсивной терапии для новорождённых. В Мордовии производитель антибиотиков в декабре запускает цех по выпуску субстанций. Цех также был оптимизирован на основе итогов нацпроекта.

С тем, что реализацию национального проекта «Производительность труда» нужно продлить, согласен глава российского правительства Михаил Мишустин:

«Важно очень, чтобы мы расширили число отраслей, где будут реализовываться соответствующие мероприятия. Это позволит и дальше наращивать возможности нашей промышленности, добиться более уверенного развития экономики в целом, укрепления технологического суверенитета страны. И конечно, положительно скажется на качестве жизни наших граждан».

«Работа по повышению внутренней эффективности особенно важна в нынешний период трансформации российской экономики, когда у любой компании каждый рубль на счету. В условиях санкций нацпроект помогает бизнесу решать актуальные задачи: создание новых производственных цепочек, насыщение рынка российской продукцией после ухода иностранных компаний, увеличение экспорта для растущих экономик восточных стран и многие другие», — подчеркнул генеральный директор ФЦК Николай Соломон.

По его словам, ФЦК помогает реальному сектору экономики профессиональным консалтингом.

Напомним, главная задача национального проекта «Производительность труда» — повысить эффективность российских предприятий, что предполагает совершенствование навыков персонала, оптимизацию использования внутренних ресурсов и, конечно, внедрение самых передовых технологий и практик. В текущих условиях это особенно важно.

Сейчас многим предприятиям приходится перестраивать логистические и товарные цепочки, выходить на новые рынки сбыта. И от того, насколько конкурентоспособными там окажутся их товары и услуги, будет зависеть успех и скорость адаптации к текущим вызовам.