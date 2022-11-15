Москва, , 16:11 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что на фоне вызовов, с которыми столкнулась Россия, важно находить новые подходы и решения, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«В этой части, тем более мы достигли договоренности с ЦБ, нам крайне важно перейти к рассмотрению конкретных проблем, озвученных представителями фракций, руководителями комитетов, депутатами, которые провели большую работу, с тем, чтобы проанализировав все проблемное поле, взять и найти ответы на вопросы. Выйти с предложениям на решение этих проблем уже через законы. Это же важно, тогда те, кто сталкивался с проблемам, увидят — да, их обсудили депутаты с ЦБ, нашли решение и это незамедлительно уже отражение свое в виде законов и подзаконных актов, которые мы будем также инициировать с вами», — сказал Володин.

По его словам, Центробанк РФ многое делает, для того, чтобы ситуация менялась к лучшему и преодолевает те вызовы, с которыми столкнулась Россия в части кредитно-денежной политики.

«Но мы все и здесь, исходя из всех выступлений можно сказать поддерживаем в целом эту работу, при этом говорим и настаиваем, чтобы действия были более решительными, более смелыми, чтобы ответы на вопросы звучали как можно скорее. От этого многое зависит в нашей стране. Поэтому, с одной стороны поддерживаем председателя Центрального банка и коллектив профессиональных руководителей, с другой стороны мы настаиваем на том, чтобы была другая динамика принятия решений и поиска ответа на вопросы», — заключил Володин.

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