Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Краткий обмен мнениями между президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой МИД России Сергеем Лавровым состоялся на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии, передает BFM TV.

U. S. Department of State Саммит G20 в Индонезии

В Елисейском дворце в Париже, официальной резиденции президента Франции, подтвердили информацию.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров «кратко» поговорил с Эммануэлем Макроном во время саммита G20. Елисейский дворец подчеркивает, что это была не встреча: президент Франции и глава МИД России пересеклись в коридоре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европейский союз и НАТО давно являются участниками гибридной войны на территории б. УССР.

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