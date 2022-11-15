Волхов, Ленинградская область, 15 ноября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. На полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в деревне Кути Волховского района Ленинградской области нашли труп новорожденной девочки, сообщили 15 ноября в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

t. me/lenobl_prok Полигон ТБО в деревне Кути Волховского района Ленобласти

По данному факту волховский городской прокурор выехал на место для координации деятельности правоохранительных органов. «Установление обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту контролируется прокуратурой», — добавили в ведомстве.

Как уточнил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, тело ребенка обнаружили днём во время планирования территории полигона с помощью бульдозера. Во время осмотра трупа криминалисты установили, что смерть девочки наступила тремя-пятью днями ранее. Причину смерти установить в настоящий момент не представляется возможным из-за многочисленных повреждений тела от тяжелой техники.