Москва, 15 ноября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, упрощающий трудоустройство иностранных граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября. Закон упростит трудоустройство мигрантам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Фонд пенсионного и социального страхования России сможет открывать иностранным гражданам и лицам без гражданства СНИЛС на основании сведений об иностранном гражданине или лице без гражданства, поступающих в орган фонда из федеральной государственной информационной системы ЕСИА.

СНИЛС можно будет получить при наличии в ЕСИА прошедших проверку достоверности сведений о документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

При этом процедура идентификации личности иностранного гражданина или лица без гражданства при его нахождении за границей Российской Федерации осуществляться не будет, отмечают авторы инициативы. Окончание процесса регистрации в ЕСИА с подтверждением идентификации личности будет происходить на территории Российской Федерации.

Прописывается, что открытие СНИЛС иностранному гражданину или лицу без гражданства в предлагаемом особом порядке будет осуществляться только на территории России на основании подтвержденных сведений, поступающих в орган фонда из ЕСИА, в отношении лиц, пересекших государственную границу Российской Федерации и выразивших согласие в личном кабинете иностранного гражданина ЕСИА.