Новая Каховка, Херсонская область, 15 ноября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Пять жителей Новокаховского городского округа пострадали от взрывов мин за последние два дня, в их числе есть и погибшие, сообщается 15 ноября в телеграм-канале администрации Новой Каховки.

Иван Шилов ИА REGNUM Мина

Последний случай произошёл 15 ноября. Местный житель подорвался на мине на берегу Днепра. Он остался жив, с осколочными ранениями его госпитализировали.

«Администрация предупреждает об опасности нахождения на береговой линии Днепра на территории всего округа. В связи с непрекращающимися атаками ВСУ, можно пострадать от обстрелов или подорваться на мине», — призвали власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в Херсонской области в результате удара по Скадовску в ночь на 15 ноября пострадали пять человек.