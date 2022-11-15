Ростов, Ярославская область, , 20:21 — REGNUM В Ростове Ярославской области депутаты муниципального совета избрали нового главу городского поселения. Им стал Сергей Тихомиров. Об этом сообщает депутат Ярославской областной думы Антон Капралов.

Сергей Тихомиров yarnews.net

Всего кандидатов было три — действующий глава Ростова Андрей Лось (он получил 5 голосов), заместитель главы Ростова Алексей Чуркин (0 голосов) и Сергей Тихомиров (14 голосов).

До избрания Сергей Тихомиров уже работал в Ярославской области. Так, с июня 2017 года по январь 2018 года он был исполняющим обязанности руководителя ярославского «Агентства по муниципальному заказу». Затем возглавлял ростовское КУМИ, а после 8 месяцев проработал на должности заместителя главы Ростова.