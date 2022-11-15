Ростов, Ярославская область, 15 ноября 2022, 20:21 — REGNUM В Ростове Ярославской области депутаты муниципального совета избрали нового главу городского поселения. Им стал Сергей Тихомиров. Об этом сообщает депутат Ярославской областной думы Антон Капралов.
Всего кандидатов было три — действующий глава Ростова Андрей Лось (он получил 5 голосов), заместитель главы Ростова Алексей Чуркин (0 голосов) и Сергей Тихомиров (14 голосов).
До избрания Сергей Тихомиров уже работал в Ярославской области. Так, с июня 2017 года по январь 2018 года он был исполняющим обязанности руководителя ярославского «Агентства по муниципальному заказу». Затем возглавлял ростовское КУМИ, а после 8 месяцев проработал на должности заместителя главы Ростова.