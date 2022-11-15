Москва,
15 ноября 2022, 16:03 — REGNUM Сегодня, 15 ноября, по состоянию на 14:00 по мск январский фьючерс на нефть марки Brent в моменте снижается на 0,74%, до $92,42 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
«14 ноября организация мировых экспортеров нефти ОПЕК выпустила обновленный ежемесячный отчет, из которого следует, что рост мировых запасов нефти в 2022 году демонстрирует четкий переход от дефицита к профициту в 1,1 млн б/с на рынке нефти в III квартале 2022 года.
ОПЕК также понизила прогноз по глобальному спросу на нефть в 2022 году на 0,1 млн баррелей в сутки, до 2,5 млн б/с. Снижение стоимости американского доллара тоже влияет на стоимость черного золота, так как нефть в них и котируется на рынке.
На этом фоне наиболее вероятно снижение котировок нефти марки Brent в район $90 за баррель до конца текущей недели.
А пойдут ли котировки ниже данной отметки большой вопрос, так как в организации ОПЕК+ обещали «защищать» эту цену, при необходимости снижая квоты на добычу», — пояснил эксперт.
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