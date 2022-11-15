Москва, 15 ноября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Заявки Мариуполя и Мелитополя на получение звания «Город воинской славы» подчеркивают общность исторической памяти, заявил 15 ноября президент России Владимир Путин на заседании организационного комитета «Победа».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Их заявки на получение высокого статуса еще раз подчеркивают общность нашей исторической памяти, единство исторического пространства», — заявил глава государства.

Предложение о присвоении Мариуполю и Мелитополю звания «Город воинской славы» сделал глава РАН Геннадий Красников.