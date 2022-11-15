Ростов-на-Дону, 15 ноября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. С 1 декабря 2022 года тарифы на коммунальные услуги в Ростовской области вырастут до 9%. Об этом 15 ноября объявил руководитель региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в донском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Высокие тарифы

В Ростовской области до 1 декабря будут приняты тарифные решения по всем ресурсоснабжающим организациям. При этом Лукьянов пояснил, что следующие повышения тарифов на ЖКХ будут проводиться с 1 июля 2024 года. В течение 2023 года, пообещал он, тарифы останутся неизменными.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре правительство России приняло решение перенести запланированную индексацию тарифов на ЖКХ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.

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