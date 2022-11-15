Санкт-Петербург, 15 ноября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Инженер управления по строительству метрополитена Санкт-Петербурга подозревается в получении взятки в размере 2,7 млн рублей за трудоустройство знакомого, сообщили 15 ноября в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство станции метро

Уголовное дело в отношении 37-летнего инженера первой категории управления по строительству метрополитена СПБ ГКУ «Дирекция транспортного строительства» возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных региональным управлением ФСБ России при содействии службы безопасности АО «Метрострой Северной столицы» (МССС). Деяния подозреваемого квалифицируются по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, инженер договорился с должностными лицами АО «Метрострой Северной столицы» и ОАО «Метрострой», чтобы фиктивно трудоустроить знакомого на должность проходчика и получать за него заработную плату. Таким образом подозреваемый с апреля 2020 года по октябрь 2022 года получил в качестве взятки более 2,7 млн рублей.

«Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — уточнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, с середины октября 2021 года МССС стала полноправным преемником обанкротившегося «Метростроя». Все подавшие заявление о трудоустройстве в новую компанию сотрудники, которые успешно прошли медосмотр, официально переведены в МССС и приступили к выполнению своих обязанностей.