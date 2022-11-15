Москва, , 15:59 — REGNUM Сегодня, 15 ноября, по состоянию на 14:00 мск стоимость доллара на Московской бирже снижается на 0,32%, до 60,23 рублей. Евро дорожает на 0,18%, до 62,48 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Индекс доллара DXY (отношение стоимости доллара к корзине из 6 мировых резервных валют) после выхода данных по инфляции в США на прошлой неделе до настоящего момента упал уже на 4,07%, так как теперь аналитики прогнозируют повышение ставки рефинансирования на декабрьском заседании Федрезерва лишь на 0,5%, а не на 0,75%, как было в течение последних месяцев.

Рынок фьючерсов оценивает такую вероятность теперь в 80,6%, по информации Чикагской товарной биржи. При этом против рубля стоимость доллара за тот же период времени упала лишь на 1,76%.

Поддержку стоимости рубля придает профицит счета торговых операций платежного баланса России. А в ближайшие 10 дней рубль может укрепиться вплоть до 58–59 за доллар на фоне начала налогового периода.

Пик налоговых выплат приходится на 25 ноября, но экспортеры начинают конвертировать валютную выручку на бирже заранее, обычно за неделю до налоговых отчислений, что увеличивает спрос на бирже на рубли и их стоимость», — пояснил эксперт.

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