Донецк, , 15:59 — REGNUM Киевские боевики продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. Об этом 15 ноября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, по населённому пункту Новобахмутовка со стороны Розовки было выпущено шесть мин калибра 120 мм. Обстрел зафиксирован в 14:40 (совпадает с мск).

Четыре минуты спустя три снаряда калибра 155 мм были выпущены из населённого пункта Орловка по Донецку. Объектом атаки стал Кировский район города.

«15:30 ― населённый пункт Дружба ― населённый Гольмовский: выпущено три снаряда калибра 155 мм», ― говорится в сообщении представительства ЛНР в телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 ноября вооружённые бандеровские формирование обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Обстрел был зафиксирован в14:15 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.