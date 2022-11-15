Киев, 15 ноября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Во всех областях на подконтрольной Киеву территории объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют 15 ноября данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры киевского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Сначала воздушную тревогу объявили в центральной, восточной и южной частях территории, в том числе в Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях. Затем минцифры обновило данные по западным Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и другим областям.

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