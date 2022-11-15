Джакарта, 15 ноября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Индонезия станет председателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2023 году, сообщает CNN Indonesia.

Gunawan Kartapranata Флаги стран АСЕАН

«Для Индонезии большая честь стать председателем АСЕАН в 2023 году. Председательство Индонезии сделает АСЕАН эпицентром роста», — заявил глава индонезийского государства.

АСЕАН, по словам президента, также должна последовательно соблюдать международное право и не быть чьим-либо доверенным лицом. Кроме того, Джоко Видодо заявил, что Ассоциация должна стать быстрорастущим, инклюзивным и устойчивым экономическим регионом.

Джоко Видодо надеется, что к 2045 году АСЕАН станет более адаптивной, отзывчивой и конкурентоспособной.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо передал два послания молодому поколению Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на саммите в Камбодже.

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