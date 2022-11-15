Севастополь, , 15:58 — REGNUM Житель Севастополя задержан по подозрению в подготовке террористического акта, сообщила 15 ноября пресс-служба УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«20-летний житель региона планировал совершить поджог склада горюче-смазочных материалов», — приводит «Крыминформ» сообщение официального представителя ведомства Елены Варламовой.

Силовики обнаружили по месту жительства подозреваемого две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации, листовки экстремистского содержания.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства, а также иные причастные лица.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ о подготовке к совершению теракта, она предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. По решению суда задержанный арестован на два месяца.