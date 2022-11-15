Джакарта, 15 ноября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. В ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита «Группы двадцати» (G20) в Индонезии глава МИД КНР Ван И высоко оценил готовность российской стороны к поиску дипломатического решения на территории б. УССР. Об этом говорится в сообщении по итогам встречи глав МИД двух стран на полях саммита «Группы двадцати» (G20) в Индонезии.

Mid.ru Ван И и Сергей Лавров

«Особое внимание уделено развитию ситуации на [территории б. УССР] и вокруг нее. Сергей Лавров подробно проинформировал китайского коллегу о позиции российской стороны по перспективам переговорного процесса по [конфликту на территории б. УССР], акцентировав недоговороспособность киевского режима, его нацеленность на силовое решение конфликта. Собеседник высоко оценил готовность России к поиску путей разрешения [связанного с территорией б. УССР] кризиса за столом переговоров», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что главы МИД России и КНР дали высокую оценку динамике развития двусторонних отношений на фоне усиливающейся нестабильности на геополитическом уровне, а также указали на востребованность наращивания стратегического взаимодействия Москвы и Пекина в связи с трансформацией международной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее негативную оценку резолюции Генассамблеи ООН о российских «репарациях» Киеву дали министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И в ходе встречи на полях саммита «Группы двадцати» (G20) в Индонезии.