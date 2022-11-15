Москва, , 15:57 — REGNUM Сенатор от законодательного собрания Рязанской области Игорь Морозов досрочно сложил свои полномочия, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Совет Федерации Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Морозова, он продолжит работу по линии Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ), где является председателем.

Игорь Морозов стал сенатором в октябре 2020 года, срок его полномочий истекает в сентябре 2025 года. Сенатор является членом комитета Совфеда по обороне и безопасности.