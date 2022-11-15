Москва, 15 ноября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Сенатор от законодательного собрания Рязанской области Игорь Морозов досрочно сложил свои полномочия, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

По словам Морозова, он продолжит работу по линии Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ), где является председателем.

Игорь Морозов стал сенатором в октябре 2020 года, срок его полномочий истекает в сентябре 2025 года. Сенатор является членом комитета Совфеда по обороне и безопасности.