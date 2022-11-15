Курск, , 15:56 — REGNUM В Белгородской области задержаны двое диверсантов, готовивших атаку на Курскую АЭС, рассказал 15 ноября в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Курская АЭС Dmitriy 92

Во время допроса задержанные (прибывшие в Россию «под видом беженцев») подтвердили, что готовили теракт по заданию киевских властей, отметил военкор.

“В последние дни [киевские] СМИ наводнили фейки о том, что Курскую атомную электростанцию российские военные используют как склад для хранения ракетных и артиллерийских боеприпасов. Киевский режим готовил почву для теракта», — добавил Поддубный.

Как сообщалось ранее, 15 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что разведывательно-диверсионные группы киевского режима стали активнее действовать в Центральной России, в том числе в приграничных регионах.