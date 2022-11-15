Анапа, Краснодарский край, , 16:05 — REGNUM Пострадавшие от рук злостного неплательщика коммунальных услуг из Анапы сотрудники полиции переведены из реанимации в больничные палаты. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Больница в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Все трое пострадавших перенесли операции. На данный момент они переведены из реанимации в отделение травматологии. Состояние полицейских врачи оценивают как средней тяжести.

ИА REGNUM сообщало, что после инцидента в Цибанобалке возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника следователя (ст.295 УК РФ) и применении насилия в отношении двух сотрудников полиции (ч.2 ст.318, ч.2 ст.318 УК РФ). Злоумышленник напал на стражей порядка, затем открыл по ним огонь из неустановленного оружия.

После очередного отказа фигуранта уголовного дела сложить оружие в ходе штурма ответным огнём злоумышленник был ликвидирован.

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