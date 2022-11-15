Анапа, Краснодарский край, 15 ноября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Пострадавшие от рук злостного неплательщика коммунальных услуг из Анапы сотрудники полиции переведены из реанимации в больничные палаты. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Дарья Драй ИА REGNUM Больница в Петербурге

Все трое пострадавших перенесли операции. На данный момент они переведены из реанимации в отделение травматологии. Состояние полицейских врачи оценивают как средней тяжести.

ИА REGNUM сообщало, что после инцидента в Цибанобалке возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника следователя (ст.295 УК РФ) и применении насилия в отношении двух сотрудников полиции (ч.2 ст.318, ч.2 ст.318 УК РФ). Злоумышленник напал на стражей порядка, затем открыл по ним огонь из неустановленного оружия.

После очередного отказа фигуранта уголовного дела сложить оружие в ходе штурма ответным огнём злоумышленник был ликвидирован.