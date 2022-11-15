Тбилиси, , 16:03 — REGNUM В центре экономических интересов Евросоюза находится Чёрное море, что поможет ускорить экономическое развитие Грузии. Об этом 15 ноября заявил на брифинге в Тбилиси еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Оливер Вархели.

«Черноморская линия электропередач является очень символичной для всех. Символичной исторически, так как соединит Грузию с ЕС, Кавказ с ЕС», — сказал Вархели.

Он отметил, что ЕС реализует в Грузии очень важные проекты через частный сектор. Еврокомиссар надеется, что во время следующего приезда будут видны результаты.

Вархели также заявил, что Евросоюзу нужны надёжные партнёры и верные союзнике в сфере безопасности и энергетики.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о планах провести через Грузию и Чёрное море электролинию в Европу для экспорта электроэнергии из Азербайджана.