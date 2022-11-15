Симферополь, 15 ноября 2022, 15:51 — REGNUM С просьбой оказать содействие в решении вопроса по созданию на территории Мемориального комплекса «Концлагерь «Красный» музейно-выставочного комплекса с рабочим названием «Крым в войне» обратился к президенту России Владимиру Путину спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. Инициатива прозвучала 15 ноября на заседании оргкомитета «Победа», которое провёл президент, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, мемориал, созданные на месте концентрационного лагеря в память о жертвах нацистской оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны, открылся в селе Мирное Симферопольского района 8 мая 2015 года.