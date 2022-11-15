Симферополь, 15 ноября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. С просьбой оказать содействие в решении вопроса по созданию на территории Мемориального комплекса «Концлагерь «Красный» музейно-выставочного комплекса с рабочим названием «Крым в войне» обратился к президенту России Владимиру Путину спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. Инициатива прозвучала 15 ноября на заседании оргкомитета «Победа», которое провёл президент, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Республики Крым Часть мемориального комплекс а памяти жертв нацистского концлагеря «Красный»

«После реализации этого проекта мемориал «Концлагерь «Красный» может стать одним из всероссийских центров патриотического, антифашистского воспитания. Здесь должно побывать как можно больше школьников и студентов из всех регионов России. Обратился к президенту с просьбой оказать содействие в решении вопроса финансирования разработки проекта и строительства комплекса», — написал в телеграм-канале Константинов.

«Конечно, это вопрос очень важный не только для крымчан, но и для всей России», — поддержал предложение Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, мемориал, созданные на месте концентрационного лагеря в память о жертвах нацистской оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны, открылся в селе Мирное Симферопольского района 8 мая 2015 года.