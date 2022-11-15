Москва, 15 ноября 2022, 15:50 — REGNUM 95% импорта нефти Японии приходится на Ближний Восток. Поэтому участие в российских проектах позволит сохранить стабильность поставок энергоносителей, несмотря на международные санкции, наложенные на Россию, заявила корреспонденту ИА REGNUM аспирант кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Гейнц.
Как сообщало ИА REGNUM, генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что Япония считает значимым решение российских властей передать 30% доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-1» японской корпорации Sodeco.
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