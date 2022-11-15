Москва, , 15:50 — REGNUM 95% импорта нефти Японии приходится на Ближний Восток. Поэтому участие в российских проектах позволит сохранить стабильность поставок энергоносителей, несмотря на международные санкции, наложенные на Россию, заявила корреспонденту ИА REGNUM аспирант кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Гейнц.

Флаги России и Японии Minsvyaz.ru

«Российские энергоносители составляют около 8-9% от японской энергетики. Поэтому Токио хочет сохранить экономические отношения с Москвой для того, чтобы «держать руку на пульсе» и контролировать внутренние процессы проекта, влиять на его управление.

Если Япония потеряет такого продавца, как Россия, это создаст ряд проблем на рынке: последует повышение цен на энергоносители и остальные товары, а это негативно скажется на благополучии японского общества», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что Япония считает значимым решение российских властей передать 30% доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-1» японской корпорации Sodeco.

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