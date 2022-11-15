Самара, 15 ноября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Более семи тысяч школьников планируют охватить бесплатными поездками до конца текущего года в Самарской области в рамках реализации федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом 15 ноября заявил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов на совещании в областном правительстве, передает пресс-служба департамента информационной политики региона.

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В 2022 году Самарская область стала участником национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в рамках которого в регионе организуются бесплатные туристические туры для школьников 5-9 классов.

Отмечается, что школьникам области предлагаются туристические поездки в рамках государственных социальных сертификатов.

«Лучшие школьники, которые добились успехов в учебе, спорте, творчестве, имеют возможность бесплатно поехать в туры по Самарской области, посмотреть, чем богата наша природа, посетить промышленные предприятия, объекты культуры. На сегодняшний день программа успешно реализуется, и в ближайшее время количество маршрутов, которые будет предлагать областное министерство туризма, существенно расширится», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

По слова министр туризма Самарской области Артура Абдрашитова, в рамках этой программы до конца 2022 года бесплатными поездками планируется охватить 7611 школьников региона.