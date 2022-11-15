Канберра, , 15:48 — REGNUM Вопрос с выдачей австралийской визы 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу полностью зависит от правительства Австралии. Об этом 15 ноября заявил директор Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) Крейг Тайли.

Новак Джокович Carine06

«Это полностью зависит от правительства Австралии. Я понимаю, что Новак хочет приехать, сыграть, вернуться на турнир. Но время объявления о решении зависит не от нас», — приводит слова Тайли ABC.

Он добавил, что существует стандартный процесс подачи заявления на визу. По его словам, не должно быть никаких льгот для кого-либо.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Джокович заявил, что добивается допуска на Australian Open — 2023.

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