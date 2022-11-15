Джакарта, 15 ноября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. От режима Киева, отказывавшегося от проведения переговоров, идут все проблемы в вопросе урегулирования ситуации на территории б. УССР. Об этом 15 ноября рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на саммите «Группы двадцати» (G20).

Mid.ru Сергей Лавров

«Я напомнил, что все проблемы находятся на [киевской] стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны в этой ситуации», — сказал он.

Также глава МИД уточнил, что ранее он коротко обсудил ситуацию на территории б. УССР с президентом Франции Эммануэлем Макроном, подтвердившим, что он настроен на продолжение контактов с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европейский союз и НАТО давно являются участниками гибридной войны на территории б. УССР.