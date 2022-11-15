Ново-Огарево, Московская область, , 15:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял предложение клуба военачальников РФ и группы генеральных инспекторов Министерства обороны провести встречу. Об этом он заявил 15 ноября на заседании российского организационного комитета «Победа».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Путин ответил согласием на соответствующее предложение председателю совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых сил РФ Виктору Ермакову. Встреча нужна обязательно, подчеркнул президент.

«Не будем откладывать в долгий ящик, как говорится, и постараемся как можно быстрее эту встречу организовать», — сказал Путин.

Ермаков в ходе встречи, которая прошла по видеосвязи, отметил, что с главой государства хотелось бы согласовать «очень много вопросов и предложений».

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